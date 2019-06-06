Часть поправок избирательного кодекса проголосуют пакетом, - комитет

Перед финальным голосованием народных депутатов за проект нового избирательного кодекса в Верховной раде Украины инициируют пакетное голосование за часть основных поправок. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, без принятия отдельных поправок избирательный кодекс будет разбалансированным. Поэтому в случае их провала в зале во время рассмотрения комитет будет повторно ставить их на голосование.

"Мы войдем в рассмотрение и будем идти по всем поправкам избирательного кодекса. Нам вполне понятно, что народных депутатов в зале будет мало, поэтому хорошие и плохие поправки будут провалены", - сообщил Черненко.

Так, в правовом комитете прогнозируют, что наибольшая мобилизация депутатов в сессионном зале будет перед финальным голосованием за открытые списки.

"Когда мы выйдем на финальное голосование, и будет мобилизация депутатов в зале, то ряд номеров поправок будут зачитаны (с трибуны ВР, - ред.). Это будут те поправки, без которых нет смысла принимать закон. Эти поправки будут проголосованы пакетом уже перед финальным голосованием", - заявил Черненко.

По его словам, подобные пакетные голосования происходили и при принятии других законов. В частности, закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня, 6 июня, перед внеочередными выборами в парламент перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса во втором чтении. Ко второму чтению в документ было подано почти 4,5 тысячи правок.

Следует отметить, по словам Черненко, рассмотрение всех поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам не удастся ускорить.