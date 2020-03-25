Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилированы в инфекционные

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Медицинские учреждения ВСУ подверглись изменениям в связи с препятствованием распространения коронавируса

Из-за распространения коронавируса большая часть терапевтических отделений Вооруженных сил Украины перепрофилирована в инфекционные. Об этом сообщает прес-служба Минобороны.

Как сообщается, в настоящее время все медицинские учреждения Вооруженных Сил работают в режиме оказания только неотложной помощи, а все плановые оперативные вмешательства временно остановлены. Загрузки госпитальной ланки составляют менее чем 50 процентов, поэтому значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные, а в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы.

Напомним, по состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. В частности, в ГСЧС отметили, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом.

Также, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия с Египет, и у которого подозревают заболевания коронавирусом. Мужчина почувствовал недомогание раньше, однако к врачам обратился слишком поздно. Спасти его не удалось.