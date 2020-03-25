Частину відділень медзакладів ЗСУ перепрофільовано в інфекційні

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Медичні заклади ЗСУ зазнали змін у зв'язку з перешкоджанням поширення коронавірусу

Через поширення коронавірусу більша частина терапевтичних відділень Збройних сил України перепрофільована в інфекційні. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляються, нині всі медичні установи Збройних Сил працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, а всі планові оперативні втручання тимчасово зупинені. Завантаження госпітальної ланки становить менше ніж 50 відсотків, тому значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні, а в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори.

Нагадаємо, станом на 7 годин 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус у 13 областях та Києві. Зокрема, у ДСНС зазначили, що 24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус.

Також, в Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся з подорожі з Єгипет, і у якого підозрюють захворювання коронавірусом. Чоловік відчув нездужання раніше, проте до лікарів звернувся надто пізно. Врятувати його не вдалося.