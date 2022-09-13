Часть оккупантов из Харьковской области вернулась в Россию, - Пентагон

Большая часть российских войск, отступивших из Харьковской области, перешла через границу и находится на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , что обнародовало заявление высокопоставленного чиновника Пентагона, сделанное во время брифинга 12 сентября.

Представитель Минобороны США отметил, что ВСУ добиваются успехов в борьбе за освобождение и возвращение земель на юге и востоке Украины.

"У Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с РФ", - сказал он.

Таким образом чиновник опроверг утверждения российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковской области был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.

Россия сосредоточилась в Донецкой области

По словам представителя Пентагона, РФ сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута в Донецкой области.

"Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в Херсонской области происходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед".