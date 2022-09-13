Частина окупантів з Харківської області повернулася до Росії, - Пентагон

Велика частина російських військ, що відступили з Харківської області, перейшла через кордон та перебуває на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , що оприлюднило заяву високопосадовця Пентагону, зроблену під час брифінгу 12 вересня.

Представник Міноборони США зазначив, що ЗСУ досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення земель на півдні та сході України.

"Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із РФ", - сказав він.

Таким чином посадовець спростував твердження російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківської області був запланований і покликаний посилити угруповання на Донбасі.

Росія зосередилася у Донецькій області

За словами представника Пентагону, РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута у Донецькій області.

"Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів", - підкреслив високопосадовець.

Він додав, що Херсонській області відбуваються "усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед".