Часть оккупантов готова бунтовать против своих командиров: СБУ перехватила разговор
Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов где они заявляют что готовы бунтовали против своих командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Оккупанты настолько озлоблены на собственное руководство, что выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.
В частности один из них рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и том, как их забыли на 3 суток в лесу без воды и еды.
Жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданском и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.
Также он поражен тем, что их руководство ворует: "Наше командование получили провизию: сигареты, питание... Знаешь, что они сделали? Руководство наше сбежало и нас бросило".
Брат оккупанту советует: "постреляйте их нах*й, да и все. Я приеду и в военную прокуратуру целый том накатаю".
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват. Сообщается, что оккупанты хотят получить ранения, чтобы поехать домой.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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