СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты хотят получить ранения, чтобы поехать домой

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор оккупантов. В частности, захватчики мечтают о своем ранении, чтобы получить выплату и поехать домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что в то время, как Путин уже 54 день мечтает захватить Украину за 3 дня, солдаты мечтают о ранении и возвращении домой.

"Осколок в ногу, два месяца промучился, у тебя достали, зашили, очнулся. Даже если в руку, ну ничего страшного... Даже если прихрамываешь, зато три миллиона..." – сказал оккупант жене.

Также женщина не скрывает своей радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Однако, судя по разговору, на это нужно буквально несколько дней.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-то. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-то, одеваемся там тысяч на 500, и идем в конкретный отрыв", – говорит оккупант.

Кроме того, официальными данными Минобороны, украинские защитники уничтожили уже более 20 тысяч российских захватчиков-фантазеров.