Частина окупантів готова бунтувати проти своїх командирів: СБУ перехопила розмову

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів де вони заявляють що готові бунтували проти своїх командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Окупанти настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати "цілий том" заяв у військову прокуратуру РФ.

Зокрема один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.

Скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільнім і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

Також він вражений тим, що їхнє керівництво краде: "Наше командування отримали провізію: сигарети, харчування… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше втекло та нас кинуло".

Брат окупанту радить: "постреляйте їх нах*й, та й все. Я приїду і в воєнну прокуратуру цілий том накатаю".