Часть Киева может остаться без воды: список адресов

В Киеве на водоводе Днепровской водопроводной станции проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В зону снижения давления попадут следующие улицы:
Ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не было воды.
Кроме того, в Черновцах произошла авария на водопроводе на проспекте Независимости. В результате чего без водоснабжения на два дня остались десятки улиц города.
Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.