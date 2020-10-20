Часть Киева может остаться без воды: список адресов

Фото: кран (РБК-Украина)

В Киеве на водоводе Днепровской водопроводной станции проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В зону снижения давления попадут следующие улицы:

Копыловская;

Захарьевская;

Рылеева;

Радужный переулок;

Тагильская;

Шполянская;

Фруктовая;

Кирилловская;

Валковская;

Бондарская

Белицкая;

Садовского;

Розважевский переулок;

Подольский переулок;

КМП № 15 Клиническая больница "Психиатрия".

Ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не было воды.

Кроме того, в Черновцах произошла авария на водопроводе на проспекте Независимости. В результате чего без водоснабжения на два дня остались десятки улиц города.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.