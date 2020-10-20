Частина Києва може лишитись без води: список адрес

У Києві на водоводі Дніпровської водопровідної станції проводять аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:
Раніше в Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не було води.
Крім того, в Чернівцях сталася аварія на водопроводі на проспекті Незалежності. В результаті чого без водопостачання на два дні залишилися десятки вулиць міста.
Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.