Часть Киева останется без воды: список улиц

В Киеве в Соломенском районе отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

улица Бориса Гарина, 51, 53.

Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

улица Петра Радченко, 8;

улица Бориса Гарина, 53.

Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Кроме того, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Добавим, что в четверг в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.