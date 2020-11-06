ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Часть Киева останется без воды: список улиц

Автор: РБК-Украина

В Киеве в Соломенском районе отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

Самые читаемые новости
  • улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;
  • улица Бориса Гарина, 51, 53.

Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • улица Петра Радченко, 8;
  • улица Бориса Гарина, 53.

Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Кроме того, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Добавим, что в четверг в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиевводоснабжение