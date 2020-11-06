Часть Киева останется без воды: список улиц

В Киеве в Соломенском районе отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября.
В частности, водоснабжения перекроют по адресам:
Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:
Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.
Кроме того, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.
Добавим, что в четверг в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.