Частина Києва залишиться без води: список вулиць

У Києві в Солом'янському районі відключать воду з планових ремонтних робіт. Комунальні служби будуть влаштовувати водопровідний вузол на водоводі діаметром 900 мм на розі вулиць Зеленогірській та Петра Радченка.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що водопостачання буде відсутня з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада.

Зокрема, водопостачання перекриють за адресами:

вулиця Петра Радченка, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

вулиця Бориса Гаріна, 51, 53.

Для жителів з 6:00 7 листопада чергуватимуть автоцистерни з питною водою за адресами:

вулиця Петра Радченка, 8;

вулиця Бориса Гаріна, 53.

Нагадаємо, з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.

Крім того, в Оболонському районі столиці проведуть аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада можливі перебої у водопостачанні.

Додамо, що в четвер у Києві на лівому березі відключали електрику з-за того, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.