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Часть Киева останется без воды из-за ремонта: список адресов

Автор: РБК-Украина

В Оболонском районе Киева отключат воду из-за повреждения на водопроводной сети диаметром 600 мм на улице Семьи Кульженко. С 3 ноября будет временно ограничено водоснабжение на ряде улиц.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, вода может отсутствовать на верхних этажах многоэтажных жилых домов на улицах:

  • Сокальская,
  • Мукачевская,
  • переулок Попова,
  • Попова,
  • Боровиковского,
  • Казанская,
  • Резервная,
  • Автозаводская,
  • Вышгородская.

Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Кроме того, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.

Добавим, что на днях в Святошинском районе Киева не было воды из-за замены запорной арматуры.

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