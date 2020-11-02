Часть Киева останется без воды из-за ремонта: список адресов

В Оболонском районе Киева отключат воду из-за повреждения на водопроводной сети диаметром 600 мм на улице Семьи Кульженко. С 3 ноября будет временно ограничено водоснабжение на ряде улиц.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, вода может отсутствовать на верхних этажах многоэтажных жилых домов на улицах:
Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.
Кроме того, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.
Добавим, что на днях в Святошинском районе Киева не было воды из-за замены запорной арматуры.