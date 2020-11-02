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Частина Києва залишиться без води через ремонт: список адрес

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 17:04
Частина Києва залишиться без води через ремонт: список адрес
Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Оболонському районі Києва відключать гарячу воду через пошкодження на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вулиці Сім'ї Кульженка. З 3 листопада буде тимчасово обмежено водопостачання на низці вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, вода може бути відсутнім на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків на вулицях:

  • Сокальська,
  • Мукачівська,
  • провулок Попова,
  • Попова,
  • Боровиковського,
  • Казанська,
  • Резервна,
  • Автозаводська,
  • Вишгородська.

Нагадаємо, з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.

Крім того, раніше в Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не буде води.

Додамо, що днями у Святошинському районі Києва не було води через заміну запірної арматури.

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Новини України Суспільство Київремонтвода

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