Часть Киева останется без холодной воды: список адресов

Фото: кран (kyivcity.gov.ua)

Воды не будет весь день

В Киеве 1 июля останутся без холодной воды несколько районов. "Киевводоканал" проводит ремонтные работы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, воду отключат 1 июля с 9:30 до 2 июля 8:00 по следующим адресам:

- ул. Ревуцкого, 40, 42в,

- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Также 1 июля с 9:00 до 19:00 отключат воду на ул. Кирилловская, 99.

Как отмечается, 1 июля с 10:00 до 21:00 останутся без воды:

- ул. Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

- ул. Лабораторная , 8

- ул. Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

Напомним, ранее в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тысячах домов на две недели.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой.

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Автор: Анастасия Рокитна