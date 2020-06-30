Частина Києва залишиться без холодної води: список адрес

Фото: кран (kyivcity.gov.ua)

Води не буде весь день

У Києві 1 липня залишуться без холодної води декілька районів. "Київводоканал" проводить ремонтні роботи.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Зокрема, воду відключать 1 липня з 9:30 до 2 липня 8:00 за такими адресами:

- вул. Ревуцького, 40, 42в,

- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

Також 1 липня з 9:00 до 19:00 відключать воду на вул. Кирилівська, 99.

Як зазначається, 1 липня з 10:00 до 21:00 залишуться без води:

- вул. Предславинська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

- вул. Лабораторна , 8

- вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

Нагадаємо, раніше у Києві відключили гарячу воду у 2,6 тисячах будинків на два тижні.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку із негодою.

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Автор: Анастасия Рокитна