Частина Києва залишилася без води: список адрес
У Шевченківському районі Києва без води залишилися дев'ять будинків. Оскільки сталася аварія, і зараз проводяться роботи з ліквідації наслідків події.
Про це повідомляє прес-служба " Київводоканалу" у Facebook.
Повідомляється, що по вулиці Овруцька, 26 сталася аварія через витік у колодязі. Без водопостачання залишилися будинки по вулицях:
- Овруцька,
- Багговутівська,
- Тропініна,
- Нагірний,
- провулок Делегатський.
"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії. Виконуються роботи по заміні патрубка діаметром 100 мм", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за адресою вулиця Овруцька, 23-25 знаходитиметься автоцистерна з водою.
Нагадавши, на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15: 30 25 квітня.
Крім того, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух.
Додамо, що на вихідних у столиці частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро.