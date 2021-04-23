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Частина Києва залишилася без води: список адрес

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 15:40
Частина Києва залишилася без води: список адрес Фото: частина Києва через аварію залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Шевченківському районі Києва без води залишилися дев'ять будинків. Оскільки сталася аварія, і зараз проводяться роботи з ліквідації наслідків події.

Про це повідомляє прес-служба " Київводоканалу" у Facebook.

Повідомляється, що по вулиці Овруцька, 26 сталася аварія через витік у колодязі. Без водопостачання залишилися будинки по вулицях:

  • Овруцька,
  • Багговутівська,
  • Тропініна,
  • Нагірний,
  • провулок Делегатський.

"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії. Виконуються роботи по заміні патрубка діаметром 100 мм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за адресою вулиця Овруцька, 23-25 знаходитиметься автоцистерна з водою.

Нагадавши, на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15: 30 25 квітня.

Крім того, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух.

Додамо, що на вихідних у столиці частково обмежать рух автомобільного транспорту на мосту Метро.

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