Часть Киева осталась без воды из-за аварии: список адресов

Проблему обещают решить в течение 2-3 часов
В Киеве в Подольском районе произошла авария на водоводе. В связи с этим на некоторых улицах может отсутствовать вода.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканал".
Как отметили коммунальщики, авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152/2. В связи с этим возможны проблемы с давлением воды, а также ухудшены питьевые показатели воды по таким адресам:
"Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики.
Напомним, в июле в столице произошел прорыв трубопровода во время гидравлических работ.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве не планируют повышать тарифы на холодную воду и водоотведение.