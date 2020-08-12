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Частина Києва залишилася без води через аварію: список адрес

Автор: Игорь Литвиненко

Проблему обіцяють вирішити протягом 2-3 годин

У Києві в Подільському районі сталася аварія на водогоні. У зв'язку з цим на деяких вулицях може бути вода.

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Про це повідомили у прес-службі "Київводоканал".

Як зазначили комунальники, аварія сталася на водогоні діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. У зв'язку з цим можливі проблеми з тиском води, а також погіршені показники води питні за такими адресами:

  • вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;
  • вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренко;
  • вул. Тульчинська;
  • вул. Дмитрівська;
  • вул. Олексія Терьохіна;
  • вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;
  • ул. Олени Теліги і Реп'яхів Яр - в / підводні в лікарню ім. Павлова;
  • вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;
  • вул. Захаровская;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Копылевская;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Артезіанський;
  • пров. Цукровий;
  • вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пер. Подільського;
  • вул. Бондарская;
  • вул. Розважевский;
  • пров. Подільський;
  • ул. Волховская;
  • вул. Садовського;
  • пров. бондарного;
  • пров. Садовського;
  • вул. Куренівська;
  • вул. Семена Скляренка;
  • вул. Ливарська;
  • просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

"Працівники "Київводоканалу" вже ліквідують аварійну ситуацію, що сталася на водогоні діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, в липні в столиці стався прорив трубопроводу під час гідравлічних робіт.

Також РБК-Україна писало, що у Києві не планують підвищувати тарифи на холодну воду і водовідведення.

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