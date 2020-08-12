Частина Києва залишилася без води через аварію: список адрес

Проблему обіцяють вирішити протягом 2-3 годин
У Києві в Подільському районі сталася аварія на водогоні. У зв'язку з цим на деяких вулицях може бути вода.
Про це повідомили у прес-службі "Київводоканал".
Як зазначили комунальники, аварія сталася на водогоні діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. У зв'язку з цим можливі проблеми з тиском води, а також погіршені показники води питні за такими адресами:
"Працівники "Київводоканалу" вже ліквідують аварійну ситуацію, що сталася на водогоні діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.
Нагадаємо, в липні в столиці стався прорив трубопроводу під час гідравлічних робіт.
Також РБК-Україна писало, що у Києві не планують підвищувати тарифи на холодну воду і водовідведення.