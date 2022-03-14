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"Часть информационного фронта". Украина запретила ввоз книг из России

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 17:10
"Часть информационного фронта". Украина запретила ввоз книг из России Фото: нардеп Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Госкомтелерадио официально запретил ввозить всю издательскую продукцию из России. Такое решение приняло ведомство в начале марта из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от "Слуги Народа" Евгения Кравчук заявила, что запрет на ввоз книг поможет не допустить культурное и информационное влияние РФ на общественные настроения украинцев.

"Наконец-то запрещен ввоз российских книг. Благодаря этому шагу украинский рынок станет, как почти все рынки в мире, свободным от зарубежных издателей", - отметила она.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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