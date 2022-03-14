"Частина інформаційного фронту". Україна заборонила ввезення книг з Росії

Держкомтелерадіо офіційно заборонив ввозити всю видавничу продукцію з Росії. Таке рішення прийняло відомство на початку березня через широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від" Слуги народу " Євгенія Кравчук заявила, що заборона на ввезення книг допоможе не допустити культурний та інформаційний вплив РФ на суспільні настрої українців.

"Нарешті заборонено ввезення російських книг. Завдяки цьому кроку український ринок стане, як майже всі ринки в світі, вільним від зарубіжних видавців", - зазначила вона.