Часть делегации Украины поедет на заседание ПАСЕ, - нардеп

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Ранее стало известно об отказе делегации от участия в заседании ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ будет частично представлена на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в Facebook сообщил член делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, поедут на сессию ПАСЕ.

"Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - отметил Гончаренко.

Отметим, ранее стало известно, что Украина не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Вместо участия в сессии украинская делегация проведет ряд консультаций с делегациями других стран. Стороны обсудят восстановление доверия к ПАСЕ после возвращения в ее состав делегации Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены главами украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.

До этого новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.