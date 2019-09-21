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Часть делегации Украины поедет на заседание ПАСЕ, - нардеп

Новости » Политика    21.09.2019 - 13:59
Часть делегации Украины поедет на заседание ПАСЕ, - нардеп
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Ранее стало известно об отказе делегации от участия в заседании ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ будет частично представлена на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в Facebook сообщил член делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, поедут на сессию ПАСЕ.

"Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - отметил Гончаренко.

Часть делегации Украины поедет на заседание ПАСЕ, - нардеп

Отметим, ранее стало известно, что Украина не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Вместо участия в сессии украинская делегация проведет ряд консультаций с делегациями других стран. Стороны обсудят восстановление доверия к ПАСЕ после возвращения в ее состав делегации Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены главами украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.

До этого новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

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