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Частина делегації України поїде на засідання ПАРЄ, - нардеп

Новини » Політика    21.09.2019 - 13:59
Частина делегації України поїде на засідання ПАРЄ, - нардеп
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Раніше стало відомо про відмову делегації від участі в засіданні ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ буде частково представлена ​​на найближчому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у Facebook повідомив член делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, поїдуть на сесію ПАРЄ.

"Вважаю неприпустимим, щоб на такому важливішому міжнародному майданчику, як ПАРЄ, звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція", - зазначив Гончаренко.

Частина делегації України поїде на засідання ПАРЄ, - нардеп

Відзначимо, раніше стало відомо, що Україна не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ. Замість участі в сесії українська делегація проведе ряд консультацій з делегаціями інших країн. Сторони обговорять відновлення довіри до ПАРЄ після повернення до її складу делегації Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв і Єгор Чернєв були призначені головами українських делегацій в Парламентських асамблеях ОБСЄ і НАТО.

До цього новий склад української делегації в ПАРЄ очолила депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

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