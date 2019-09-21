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Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ

Новости » Политика    21.09.2019 - 11:30
Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ
Фото: Богдан Яременко (facebook.com/mfauaorg)

Украина проведет консультации по поводу возвращения доверия к ПАСЕ

Украинская делегация не будет принимать участие в ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил руководитель Комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Богдан Яременко на странице в Facebook.

По словам Яременко, вместо того, чтобы участвовать в сессии, украинская делегация проведет ряд консультаций с делегациями других стран по восстановлению доверия к ПАСЕ после возвращения в ее состав делегации Российской Федерации.

"Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами членами СЕ с целью выработки плана по возвращению доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - написал он.

Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии ПАСЕ

Напомним, ранее сообщалось, что новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Также был назначен первый заместитель главы делегации, им стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель фракции "Голос" Рустем Умеров.

Добавим, новый состав украинской делегации в ПАСЕ был сформирован на заседании Верховной рады во вторник, 17 сентября. В него вошли 12 депутатов. Из прежнего состава делегации остались только Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционный платформа - За жизнь").

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