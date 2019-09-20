ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа"

Новости » Политика    20.09.2019 - 15:51
Новый состав украинской делегации в ПАСЕ возглавила депутат от "Слуги народа"
Фото: Елизавета Ясько (facebook com lisa yasko1)

Главой украинской делегации стала Елизавета Ясько

Новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) возглавила депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

Первым заместителем главы делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель фракции "Голос" Рустем Умеров.

Отметим, Елизавета Ясько - украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку партии "Слуги народа" под номером 15. Она продюсер фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, вице-президент в blockchain-стартапе и музыкальном лейбле Younk.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 сентября Верховная рада сформировала новый состав украинской делегации ПАСЕ. В него вошли 12 депутатов. Из прежнего состава делегации остались только Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призывает ПАСЕ усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения нарушения прав человека в Крыму. Вместе с тем, Украина требует немедленно освободить украинских политзаключенных и прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта.

Украина проведет заседание с НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, - Кулеба Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ
Новости Украины ПАСЕУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь