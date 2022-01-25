"Частина великої гри з розхитування ситуації": Кулеба про ініціативу Держдуми РФ визнати "ЛДНР"
Сьогодні Рада Державної Думи Росії прийняла рішення щодо розглядання звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відповідну ініціативу "великою грою з розхитування ситуації".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
"Що стосується цього проєкту з ініціативи комуністів. Це шпилька в мінські домовленості... З аналізу інформації, яку ми маємо, ця ініціатива внесена з метою розхитування", - заявив Кулеба.
За словами міністра, наразі Україна не спостерігає намірів у Росії визнавали "ДНР" й "ЛНР". Водночас якщо рішення з боку Кремля буде прийнято - це буде означати вихід з мінських домовленостей.
"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Якщо це буде ухвалено, то це буде де-юре вихід з мінських домовленостей", - додав Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що 19 січня Комуністична партія РФ внесла проєкт до Державної думи Російської Федерації з проханням визнати "ЛНДР".