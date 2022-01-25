ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Частина великої гри з розхитування ситуації": Кулеба про ініціативу Держдуми РФ визнати "ЛДНР"

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 00:08
"Частина великої гри з розхитування ситуації": Кулеба про ініціативу Держдуми РФ визнати "ЛДНР" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Рада Державної Думи Росії прийняла рішення щодо розглядання звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відповідну ініціативу "великою грою з розхитування ситуації".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Що стосується цього проєкту з ініціативи комуністів. Це шпилька в мінські домовленості... З аналізу інформації, яку ми маємо, ця ініціатива внесена з метою розхитування", - заявив Кулеба.

За словами міністра, наразі Україна не спостерігає намірів у Росії визнавали "ДНР" й "ЛНР". Водночас якщо рішення з боку Кремля буде прийнято - це буде означати вихід з мінських домовленостей.

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Якщо це буде ухвалено, то це буде де-юре вихід з мінських домовленостей", - додав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що 19 січня Комуністична партія РФ внесла проєкт до Державної думи Російської Федерації з проханням визнати "ЛНДР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон