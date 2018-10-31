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Часть автопарка "Нафтогаза" передали военным

Новости » Политика    31.10.2018 - 14:49
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военным передали 23 автомобиля из автопарка "Нафтогаза Украины"

Кабинет министров Украины согласовал передачу части автопарка Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" военным. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, в связи с военной операцией на Донбассе возникла необходимость в дополнительных автомобилях для личного состава Вооруженных сил. В то же время на балансе "Нафтогаза" содержатся 23 авто, которые не используются.

Сегодняшним решением Кабмин согласовал бесплатную передачу 23 автомобилей, в том числе трех Toyota Land Cruiser, одной Camry и четырех Skoda Super B.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что автобаза Государственного управления делами приобрела два элитных автомобиля Mercedes за 10 млн гривен. Стоимость первого Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) составила 4,47 млн гривен, в нем будет обивка салона из черной кожи, система кондиционирования передних сидений, пакет систем помощи при парковке. Стоимость второго авто составила 5,55 млн гривен.

 

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