Частину автопарку "Нафтогазу" передали військовим

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Військовим передали 23 автомобіля з автопарку "Нафтогазу України"

Кабінет міністрів України погодив передачу частини автопарку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" військовим. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Як говориться в пояснювальній записці до розпорядження, у зв'язку з військовою операцією на Донбасі виникла необхідність у додаткових автомобілях для особового складу Збройних сил. У той же час на балансі "Нафтогазу" є 23 авто, які не використовуються.

Сьогоднішнім рішенням Кабмін погодив безкоштовну передачу 23 автомобілів, у тому числі трьох Toyota Land Cruiser, однієї Camry і чотирьох Skoda Super B.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автобаза Державного управління справами придбала два елітних автомобіля Mercedes за 10 млн гривень. Вартість першого Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) склав 4,47 млн гривень, у ньому буде оббивка салону з чорної шкіри, система кондиціонування передніх сидінь, пакет систем допомоги при парковці. Вартість другого авто склала 5,55 млн гривень.