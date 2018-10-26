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Госуправделами приобрело два элитных Mercedes за 10 млн гривен, - Prozorro

Новости » Политика    26.10.2018 - 11:52
Фото: Mercedes-Benz S 560 4matic long (new (mercedes-benz.pl.ua)
Фото: Mercedes-Benz S 560 4matic long (new (mercedes-benz.pl.ua)

Автомобили приобрели у компании экс-нардепа Тариэла Васадзе

Автобаза Государственного управления делами приобрела два элитных автомобиля Mercedes за 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші" и данные системы Prozorro.

Сообщается, что стоимость первого Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) составила 4,47 млн гривен, в нем будет обивка салона из черной кожи, система кондиционирования передних сидений, пакет систем помощи при парковке. Стоимость второго авто составила 5,55 млн гривен.

Также сообщается, что авто купили у "Автомобильного Дома-Украина Мерседес Бенц" Тариэла Васадзе по переговорной процедуре, а фирма была единственным участников торгов. Цены на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у официального представителя в Украине стартуют с 3,5 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-министра внутренних дел Македонии приговорили к 6 годам лишения свободы из-за покупки дорогого автомобиля.

Отметим, в 2017 году в Генеральной прокуратуре заказали новые машины самой дорогой комплектации за 10 миллионов. По уточненной информации, стоимость 15 автомобилей составила 9,27 млн грн.

 

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Новости Украины MercedesГосуправделамиProZorro
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