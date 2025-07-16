У Часовому Яру ЗСУ взяли в полон "елітних" десантників РФ (фото)

"Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах - люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", - розповідають військові.

Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.

Як здатись у полон

Українські військові також звернулись до рідних окупантів.

"Ваші близькі зберегли своє життя. Вони перебувають у нормальних умовах, отримують харчування та медичну допомогу. Донесіть до своїх співвітчизників: Україна - не місце для "виправлення" росіян. Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні - здатися в український полон, щоб зберегти життя і повернутися додому живим", - підписано фото.

Контакти для здачі в полон: