В Часовом Яру ВСУ взяли в плен "элитных" десантников РФ (фото)

Возле Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
"Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах - люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", - рассказывают военные.
Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.
Украинские военные также обратились к родным оккупантов.
"Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь. Донесите до своих соотечественников: Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым", - подписано фото.
Контакты для сдачи в плен:
Ранее мы писали, что украинские воины взяли в плен двух россиян на Покровском направлении. Оба оккупанта жители Томской области.
Незадолго до того бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.
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