В Часовом Яру ВСУ взяли в плен "элитных" десантников РФ (фото)

"Это соединение считалось элитой российской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах - люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный наперед", - рассказывают военные.

Сами же пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

Как сдаться в плен

Украинские военные также обратились к родным оккупантов.

"Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и медицинскую помощь. Донесите до своих соотечественников: Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне - сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым", - подписано фото.

Контакты для сдачи в плен: