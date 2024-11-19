У Часовому Яру росіяни застосовують "мʼясну розвідку", але просування немає, - ОТУ "Луганськ"

"Ворог не просувається. Ми зупиняємо всі його спроби, усі штурми, як і в Торецьку, так і в Часовому Яру", - сказала Бобовнікова.

За її словами, ворожа армія намагається знайти слабкі місця у захисті позицій українських військ.

"Це не просування, а скоріше ворог перебігає через канал і проводить розвідку наших позицій. Просто біжать вперед: хто добіг - той добіг, хто не добіг - той не добіг. Це більше схоже на "мʼясну розвідку", коли підрозділи кидають, намагаючись знайти слабке місце або визначити, де сильні позиції", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що ці спроби вчасно виявляються українськими військовими й групи ворога ліквідовуються.

"Такі спроби, звісно, виявляються. Ворог знищується, групи вражаються і противник не просувається", - додала Бобовнікова.