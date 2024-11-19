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В Часовом Яру россияне применяют "мясную разведку", но продвижения нет, - ОТГ "Луганск"

Фото: Часов Яр (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытаются штурмовать Часов Яр, но успехов не имеют. В то же время там оккупанты проводят "мясную разведку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"Враг не продвигается. Мы останавливаем все его попытки, все штурмы, как и в Торецке, так и в Часовом Яру", - сказала Бобовникова.

По ее словам, вражеская армия пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск.

"Это не продвижение, а скорее враг перебегает через канал и проводит разведку наших позиций. Просто бегут вперед: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - тот не добежал. Это больше похоже на "мясную разведку", когда подразделения бросают, пытаясь найти слабое место или определить, где сильны позиции", - рассказала спикер.

Она отметила, что эти попытки вовремя обнаруживаются украинскими военными и группы врага ликвидируются.

"Такие попытки, конечно, оказываются. Враг уничтожается, группы поражаются и противник не продвигается", - добавила Бобовникова.

Ситуация в Часовом Яру

Стоит отметить, что российским оккупантам уже удалось прорваться в Часовой Яр, но украинские воины удерживают город под своим контролем.

Недавно спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.

Также, по ее совам, оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.

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