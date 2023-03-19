Фото: з Часового Яру було евакуйовано всіх дітей (GettyImagеs)

Військовій адміністрації вдалось евакуювати всіх дітей з села Часовий Яр, яке знаходиться неподалік Бахмута.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації міста Сергій Чаус.