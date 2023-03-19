ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Часового Яру було евакуйовано всіх дітей

Новость на русском →
Часовий Яр, Неділя 19 березня 2023 18:10
З Часового Яру було евакуйовано всіх дітей Фото: з Часового Яру було евакуйовано всіх дітей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовій адміністрації вдалось евакуювати всіх дітей з села Часовий Яр, яке знаходиться неподалік Бахмута.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації міста Сергій Чаус.

Для евакуації було задіяно військову адміністрацію, волонтерів та поліцію.

"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, "Білі янголи", ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", - розповів Чаус.

Нагадаємо, Харківська обласна адміністрація продовжує обов'язкову евакуацію жителів Куп'янського району, де тривають активні бойові дії.

Також українські прикордонники заявили, що на Куп'янському напрямку майже всі будівлі пошкоджені атаками росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація окупанти Війна Росії проти України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати