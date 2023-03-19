Фото: из Часового Яра были эвакуированы все дети (GettyImagеs)

Военной администрации удалось эвакуировать всех детей из села Часовой Яр, которое находится недалеко от Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации города Сергея Чауса.