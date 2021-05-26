Не частіше одного разу на місяць: бойовики посилили пропуск на КПВВ у Станиці Луганській

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" запровадила низку обмежень на перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду ( КПВВ ) у Станиці Луганській. Зокрема, жителям окупованої території заборонили виїжджати до України частіше одного разу на місяць.

Повідомляється, що тимчасові заходи встановлюються нібито в цілях боротьби з епідемією COVID-19. Вони передбачають, що жителі з пропискою на окупованій території Луганської області можуть виїжджати з ОРЛО не частіше одного разу на місяць. У виняткових випадках можна перетинати КПВВ частіше, але потрібен додатковий дозвіл.

Громадяни без прописки на території ОРЛО будуть пропускатися згідно попередньо сформованих списків. Пропускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".

В'їзд буде здійснюватися з обов'язковим вимірюванням температури тіла. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть направлятися на примусову госпіталізацію. Решті - відмовлятимуть у пропуску.

За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть бути на самоізоляції на дому протягом 14 днів.