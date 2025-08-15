"Час завершувати війну". Зеленський назвав ключові очікування від зустрічі Трампа і Путіна

Сьогоднішня зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним має відкрити можливість для реального миру між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами Зеленського, він провів Ставку верховного головнокомандувача. Президент вже чекає на доповіді розвідки про актуальні плани Росії та її підготовку до саміту на Алясці.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру і розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією", - зазначив президент.

Також він додав, що в Україні розраховують на США і готові працювати максимально продуктивно.

За словами глави держави, на Ставці розглядали й розвиток системи контрактів у Силах оборони. Він запевнив, що армія за будь-яких обставин буде готова ефективно та швидко відповідати на загрози українській державності.

"Пріоритет - розвиток саме контрактної армії", - уточнив Зеленський.