Не час втрачати пильність. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У штормовому Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні 2 ВДК і 2 судна із 16 ракетами "Калібр" напоготові, - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" наголосили, що, незважаючи на зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Адже цілком імовірними є:
"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено", - додали наші воїни.
Нагадаємо, 22 жовтря ЗСУ знищили 4 ворожі склади на півдні.
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