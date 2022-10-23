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Не время терять бдительность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В штормовом Черном море сейчас находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОперативное командование "Юг" .

"Шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве 2 ВДК и 2 судна с 16 ракетами "Калибр" наготове, - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что, несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Ведь вполне вероятны:

  • применение вражеской авиации для запуска ракет;
  • массированные удары дронов-камикадзе, в том числе по критической инфраструктуре.

"Штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно", - добавили наши воины.

Напомним, 22 октября ВСУ уничтожили 4 вражеских склада на юге.

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Война России против Украины