ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не время терять бдительность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 04:31
Не время терять бдительность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море Фото: Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В штормовом Черном море сейчас находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОперативное командование "Юг" .

"Шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве 2 ВДК и 2 судна с 16 ракетами "Калибр" наготове, - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что, несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Ведь вполне вероятны:

  • применение вражеской авиации для запуска ракет;
  • массированные удары дронов-камикадзе, в том числе по критической инфраструктуре.

"Штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно", - добавили наши воины.

Напомним, 22 октября ВСУ уничтожили 4 вражеских склада на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции