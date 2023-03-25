За время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз, - ISW

Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, в том числе среди элитных подразделений РФ, оккупанты не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", - отмечают аналитики.

В отчете ISW привели данные, согласно которым, 155-я бригада морской пехоты РФ, что считалась "элитной", с начала вторжения была уничтожена и восстановлена целых 8 раз.