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За время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз, - ISW

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Суббота 25 марта 2023 06:46
За время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз, - ISW Фото: За время вторжения 155-ю бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, в том числе среди элитных подразделений РФ, оккупанты не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", - отмечают аналитики.

В отчете ISW привели данные, согласно которым, 155-я бригада морской пехоты РФ, что считалась "элитной", с начала вторжения была уничтожена и восстановлена целых 8 раз.

Напомним, в феврале украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты РФ.

Тогда аналитики указывали, что провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление.

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