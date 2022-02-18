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Час вопросов к правительству, пенсии и новый праздник: повестка дня Рады на сегодня

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 09:06
Час вопросов к правительству, пенсии и новый праздник: повестка дня Рады на сегодня Фото: нардепы сегодня заслушают Шмыгаля, Резникова и Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 февраля в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Выступления министров

Ожидается, что сегодня нардепы, во время часа вопросов к правительству, заслушают доклады:

  • министра финансов Сергей Марченко по обеспечению финансирования вопросов, требующих неотложного решения;
  • министра обороны Алексея Резникова - о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;
  • премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно состояния энергетической безопасности Украины.

На этот раз час вопросов к правительству продлится с 10:00 до 12:00.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о:

  • общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683-2683-3);
  • установление нового праздника - Дня украинской государственности (№5864);
  • внесение изменений в некоторые законы Украины относительно определенных вопросов управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (№5801);
  • социальная защита лиц пожилого возраста (№ 4285);
  • внесение изменений в некоторые законы Украины, направленных на обеспечение дополнительных гарантий соцзащиты ветеранов войны (№6350);
  • внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№6395);
  • противодействие нарушению прав в сфере труда (№ 5748);
  • совершенствование правового регулирования финансирования деятельности политических партий (№ 5253-1).

Вместе с тем парламентарии рассмотрят ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.

Также нардепы планируют рассмотреть ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов в Украине.

    Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в календарный план сессии Верховной рады. Предлагается установить, что на следующей неделе парламент будет работать в пленарном режиме.

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