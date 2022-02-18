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Година запитань до уряду, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 09:06
Година запитань до уряду, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні Фото: нардепи сьогодні заслухають Шмигаля, Резнікова та Марченка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 лютого о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Виступи міністрів

Очікується, що сьогодні нардепи, під час години запитань до уряду, заслухають доповіді:

  • міністра фінансів Сергій Марченко щодо забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;
  • міністра оборони Олексія Резнікова - про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;
  • прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки України.

Цього разу година запитань до уряду триватиме з 10:00 до 12:00.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:

  • загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);
  • встановлення нового свята - Дня Української Державності (№ 5864);
  • внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);
  • соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285);
  • внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соцзахисту ветеранів війни (№ 6350);
  • внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395);
  • протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748);
  • вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№ 5253-1).

Разом з тим парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

Також нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні.

    Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував проект змін до календарного плану сесії Верховної ради. Пропонується встановити, що наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі.

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