Час визначитись з цілями. В ОП закликали до фундаментальних рішень в новому етапі війни

Для України та її партнерів розпочався новий етап війни. Сьогодні важливо відмовитись від надмірної пасивності й визначитись з кінцевими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, сьогодні не можна сидіти осторонь й сподіватись, що все вирішиться само собою, а Російська Федерація раптом повернеться до довоєнного стану й буде здатною вести переговори.

"Не повернеться. Вкотре пропоную відмовитися від небезпечних ілюзій. Натомість вона буде наполегливо руйнувати мир, правила, право. Вона буде активно провокувати, шантажувати, принижувати, вбивати, вторгатися, втручатися, тероризувати", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, новий етап потребує більш фундаментальних рішень, а саме:

більш глибоко й системно продуманих санкцій проти Росії. Обмеження повинні зменшувати фінансові можливості країни-терориста.

ввести жорстокі обмеження на нафту й газ. Зокрема уникати лицемірних посередницьких послуг, які дозволяють Росії продавати їх у великих обсягах.

спробувати знайти правильний баланс у постачанні військової техніки. Без бюрократії та сумнівів. Зокрема ставка повинна бути на авіацію, безпілотники, радіоелектронні системи управління, ракети великої дальності.

Новий етап війни

Як відзначив нещодавно президент Володимир Зеленський, сьогодні війна перебуває на новому етапі. Зокрема зима ускладнить бойові дії.

В інтерв'ю The Economist лідер України розповів, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє того, що у довгій війні Росія програє. Особисто Володимир Зеленський не хоче думати про довготривалу війну, однак готується до цього. За його словами Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей".