На час війни в Україні змінено важливе правило щодо водійських посвідчень: про що мова

Там нагадали, що це питання регулює постанова Кабміну № 348. Деякі звичайні правила були змінені через необхідність оперативно забезпечувати військових, а також тил.

Відомо, що відповідна Постанова діє з 22 березня 2022 року. Вона дозволяє громадянам керувати вантажівками з посвідченням водія категорії В.

Водії з категорією В, в мирний час можуть керувати лише легковими автомобілями до 3,5 тонн. Наразі сідати за кермо вантажівок категорії С і С1 таким водіям в Україні дозволяється, однак після завершення війни вони повинні будуть отримати посвідчення з відповідною категорією для подальшого керування вантажівками.

Зазначається, що процес отримання категорії С включає складання теоретичного іспиту, підготовку в автошколі, та складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Про алгоритм відкриття категорій С та С1 за наявності посвідчення водія категорії В можна дізнатися за посиланням.

Також у Головному сервісному центрі МВС повідомили, що відповідні консультації можна отримати на офіційних сторінках у Фейсбук та Інстаграм або за телефоном (044) 290-19-88.