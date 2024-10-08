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Во время войны в Украине изменено важное правило относительно водительских удостоверений: о чем речь

Фото: водитель грузовика (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Может ли водитель, имеющий категорию В, сесть за руль грузовика в условиях военного положения в Украине? Пока в Украине это разрешено, однако есть некоторые нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Там напомнили, что этот вопрос регулирует постановление Кабмина №348. Некоторые обычные правила были изменены из-за необходимости оперативно обеспечивать военных, а также тыл.

Известно, что соответствующее постановление действует с 22 марта 2022 года. Она позволяет гражданам управлять грузовиками с водительским удостоверением категории В.

Водители с категорией В, в мирное время, могут управлять только легковыми автомобилями до 3,5 тонн. Теперь садиться за руль грузовиков категории С и С1 таким водителям в Украине разрешается, однако после завершения войны они должны будут получить удостоверение с соответствующей категорией для дальнейшего вождения грузовиков.

Отмечается, что процесс получения категории С включает сдачу теоретического экзамена, подготовку в автошколе, и сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.

Об алгоритме открытия категорий С и С1 при наличии водительского удостоверения категории В можно узнать по ссылке.

Также в Главном сервисном центре МВД сообщили, что соответствующие консультации можно получить на официальных страницах в Фейсбуке и Инстаграме или по телефону (044) 290-19-88.

Напомним, что в Украине готовят изменения к правилам выдачи водительского удостоверения, а также регистрации авто.

Также раньше мы рассказывали о том, чем старые водительские удостоверения отличаются от новых.

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