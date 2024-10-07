Українцям готують зміни правил видачі посвідчень водія та реєстрації авто

Міністерство внутрішніх справ України може внести зміни у порядок видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів".

Ці зміни зможуть спростити процес реєстрації авто та отримання посвідчень, зробивши ці процеси більш зручними для громадян.

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