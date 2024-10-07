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Українцям готують зміни правил видачі посвідчень водія та реєстрації авто

Понеділок 07 жовтня 2024 20:50
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Українцям готують зміни правил видачі посвідчень водія та реєстрації авто Фото: купівля авто (ілюстративне фото freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство внутрішніх справ України може внести зміни у порядок видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів".

Таким чином, пропонується:

  • надавати можливість вибору поштового оператора для доставки водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків,
  • врегулювати процедуру зняття транспортних засобів з обліку за бажанням власника, якщо авто тимчасово не використовується на дорогах України,
  • надати можливість особам, які ще не досягли віку для отримання водійських прав, складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС.

Ці зміни зможуть спростити процес реєстрації авто та отримання посвідчень, зробивши ці процеси більш зручними для громадян.

Нещодавно ми повідомляли про те, який може бути штраф в Україні за паркування в забороненому для цього місці.

Також дізнайтеся як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше, у нашому матеріалі.

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