За час війни ми пройшли точку неповернення у питаннях гендерної рівності, - Шуляк

Нинішня вимушена мілітаризація суспільства може призвести до зростання патріархальних настроїв, пріоритетності для чоловіків у висуванні на будь-які посади, та за весь час війни ми пройшли точку неповернення у питаннях гендерної рівності.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Не секрет, що нинішня вимушена мілітаризація суспільства може призвести до зростання патріархальних настроїв, пріоритетності для чоловіків у висуванні на будь-які посади. Та погодьтеся: за весь час війни ми пройшли точку неповернення у питаннях гендерної рівності. Рівність між жінками і чоловіками не може більше бути предметом дискусій, а тому перед нами стоїть надважливе завдання закріпити гендерну рівність не лише в законах (це тільки половина шляху), але й на рівні суспільної думки", - зазначила Шуляк.

За її словами, сьогодні під час круглого столу "Забезпечення залучення жінок до політичних процесів в Україні", організованим Комітетом держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування за підтримки Громадянської мережі ОПОРА та IFES Ukraine спільно з колегами розмірковували щодо залучення жінок до політичних процесів в Україні.

Так, на сьогодні Україна має запроваджену гендерну квоту на виборах депутатів. Але квоти - не панацея для гендерної збалансованості.

Шуляк також відмітила, що вже сьогодні маємо розбудовувати жіночий кадровий резерв, об'єднувати навколо спільних, важливих для країни ідей, жінок. В іншому разі існує ймовірність, що всі, хто виїхав через небезпеку війни, будуть своїми силами та розумом розбудовувати інші країни.

"Україні необхідні майданчики для комунікації активних жінок. Як приклад можу навести нещодавно проведений Форум регіонального лідерства, організований NDI Ukraine - National Democratic Institute (NDI). На ньому були десятки регіональних лідерок, які ділилися своїм досвідом з колегами, а також будували плани. Погодьтеся: таких майданчиків має бути більше", - додала вона.

Нардеп також зауважила, що час уже забути про "не жіночі" сфери діяльності, бо лідерство не має статевого розрізнення. Сьогодні воно про уміння брати на себе відповідальність, говорити правду та не боятись віддано робити те, у що віриш. І саме робота та дієвість кожної та кожного – рушій прогресу.