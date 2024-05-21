За время войны мы прошли точку невозврата в вопросах гендерного равенства, - Шуляк

Нынешняя вынужденная милитаризация общества может привести к росту патриархальных настроений, приоритетности для мужчин в выдвижении на какие-либо должности, и за все время войны мы прошли точку невозврата в вопросах гендерного равенства.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Не секрет, что нынешняя вынужденная милитаризация общества может привести к росту патриархальных настроений, приоритетности для мужчин в выдвижении на какие-либо должности. Но согласитесь: за все время войны мы прошли точку невозврата в вопросах гендерного равенства. Равенство между женщинами и мужчинами не может больше быть предметом дискуссий, поэтому перед нами стоит сверхважная задача закрепить гендерное равенство не только в законах (это только половина пути), но и на уровне общественного мнения", - отметила Шуляк.

По ее словам, сегодня во время круглого стола "Обеспечение привлечения женщин к политическим процессам в Украине", организованным Комитетом госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства при поддержке Гражданской сети ОПОРА и IFES Ukraine совместно с коллегами рассуждали о привлечении женщин к политическим процессам в Украине.

Так, сегодня Украина имеет введенную гендерную квоту на выборах депутатов. Но квоты – не панацея для гендерной сбалансированности.

Шуляк также отметила, что уже сегодня должны строить женский кадровый резерв, объединять вокруг общих, важных для страны идей, женщин. В противном случае существует вероятность, что все, кто уехал из-за опасности войны, будут своими силами и разумом развивать другие страны.

"Украине необходимы площадки для коммуникации активных женщин. В качестве примера могу привести недавно проведенный Форум регионального лидерства, организованный NDI Ukraine – National Democratic Institute (NDI). На нем были десятки региональных лидерок, которые делились своим опытом с коллегами, а также строили планы. Согласитесь : таких площадок должно быть больше", - добавила она.

Нардеп также отметила, что пора уже забыть о "не женских" сферах деятельности, потому что лидерство не имеет полового различия. Сегодня оно умение брать на себя ответственность, говорить правду и не бояться преданно делать то, во что веришь. И именно работа и действенность каждого и каждого – двигатель прогресса.