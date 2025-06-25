Время испытаний: у каких знаков Зодиака начнется "черная полоса"

Вторая половина 2025 года обещает немало вызовов для представителей некоторых знаков Зодиака. Астрологи предупреждают, что этот период может оказаться настоящим испытанием как в профессиональной, так и в личной сфере. В то же время трудности откроют путь к важным изменениям и внутреннему росту.

Кто именно столкнется с непростыми обстоятельствами, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

2025 станет для Овнов годом проверки на выносливость и устойчивость. Вероятны конфликты на работе или напряжение в профессиональной среде, требующие решительности и самоконтроля.

Личные амбиции могут столкнуться с внешними ограничениями, из-за чего возникнет чувство застоя. В то же время именно из-за трудностей Овны смогут найти новые пути реализации - главное не сдаваться.

Лев

Для Львов 2025 год может оказаться непростым в сфере отношений как личных, так и деловых. Возможны разочарование или необходимость пересмотреть, кого действительно стоит держать рядом.

Казавшиеся контролируемыми ситуации могут выйти из-под влияния, заставляя Львов принимать непростые решения. В этот период особенно важно не действовать по гордости, а искать компромиссы.

Водолей

Водолеям придется столкнуться с внутренней нестабильностью или кризисом смыслов. Планы, строившиеся длительное время, могут разрушиться или утратить актуальность.

Появится необходимость переосмыслить жизненные приоритеты, цели, отношения с окружающими людьми. Этот год может быть эмоционально непростым, но станет точкой отсчета нового жизненного этапа.

Рыбы

Рыбам 2025 может принести финансовые трудности или нестабильность в карьере. Важно внимательно относиться к расходам и не производить рискованных вложений.

Кроме того, эмоциональная нагрузка может повлиять на здоровье - понадобится больше внимания к себе. Но именно из-за испытаний Рыбы научатся лучше защищать свои интересы и выйдут из кризиса более сильными.